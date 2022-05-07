Поліцейські встановили особу, яка нанесла тяжкі тілесні ушкодження кременчужанину

Вчора, 20:59 Переглядів: 687

У спричинені тяжких тілесних ушкоджень мешканцю Кременчука обгрунтовано підозрюється місцева жінка. Поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

На лінію «102» поліції Полтавщини увечері 6-го травня надійшло повідомлення від медиків, що 48-річний чоловік в одній із квартир по вулиці Вадима Пугачова міста Кременчука отримав ножове поранення.

- На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та оперативники поліції Кременчуцького районного управління. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що між 47-річною мешканкою квартири та її 47-річним співмешканцем виникла сварка. Під час конфлікту жінка завдала чоловікові ножове поранення. Потерпілого каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні. Його прооперовано. Медики розцінюють стан здоров’я чоловіка як тяжкий, - повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович.

Наразі жінці, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Тривають слідчі дії, - йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Полтавщини.