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Ніч у регіонах: удари по Миколаївщині, Дніпропетровщині, найгарячіше - на Сході

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 617

 Ситуація в регіонах України станом на ранок 6 травня

Минулої ночі російські війська найбільше обстрілювали Луганську й Донецьку області, менш інтенсивно – Харків. Удари по Миколаївщині, Дніпропетровщині.

На Дніпропетровщині приліт ракети у Покровську громаду. Обстріл з «Градів» двох сіл у Зеленодольській  та Широківській громадах.  

Харківщина: ніч із поодинокими обстрілами на околицях Харкова. Постраждалих немає. 

Протягом доби була також обстріляна Салтівка – поранення отримали 5 мирних мешканців. Ракетний обстріл Лозової, 1 людина загинула. 

На Ізюмському напрямку - бої.

Луганщина: потужні обстріли та спроби штурму Сєвєродонецька. 

Ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у залізничне господарство Сєвєродонецького  «Азоту».

росіяни 16 разів відкривали вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Пошкоджено 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. 7 будинків зруйновані в Рубіжному, 2 – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній. Двоє загиблих. 

Лисичанськ – два нічних обстріли. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється. 

Донеччина: активні бойові дії по всьому фронту - Лиман, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка. 

Вночі і зранку – постійні повітряні тривоги. 

У Краматорську в результаті обстрілу 5 травня сильно пошкоджено 32 багатоповерхівки, поранено 25 людей. Крім житлових кварталів, армія рф активно атакує ракетами промислові об'єкти міста (обстріли вночі і під ранок).

Не припиняють росіяни й обстрілів Авдіївського коксохімічного заводу. 

Також обстріляли селище Нью-Йорк, а з п’ятої ранку активізували обстріли Світлодарської громади. На даний час постраждалих цивільних немає. Деталі щодо руйнувань уточнюються. 

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. 

Стабільно критична ситуація в окупованих селах. 

Миколаївщина: в четвер після 16 години був приліт у Очакові на об'єкти інфраструктури. За попередніми даними постраждалих немає. 

Ніч минула відносно спокійно минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

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Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: Укрінформ

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Теги: війна
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