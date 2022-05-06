Ніч у регіонах: удари по Миколаївщині, Дніпропетровщині, найгарячіше - на Сході

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Ситуація в регіонах України станом на ранок 6 травня

Минулої ночі російські війська найбільше обстрілювали Луганську й Донецьку області, менш інтенсивно – Харків. Удари по Миколаївщині, Дніпропетровщині.

На Дніпропетровщині – приліт ракети у Покровську громаду. Обстріл з «Градів» двох сіл у Зеленодольській та Широківській громадах.

Харківщина: ніч із поодинокими обстрілами на околицях Харкова. Постраждалих немає.

Протягом доби була також обстріляна Салтівка – поранення отримали 5 мирних мешканців. Ракетний обстріл Лозової, 1 людина загинула.

На Ізюмському напрямку - бої.

Луганщина: потужні обстріли та спроби штурму Сєвєродонецька.

Ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у залізничне господарство Сєвєродонецького «Азоту».

росіяни 16 разів відкривали вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Пошкоджено 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. 7 будинків зруйновані в Рубіжному, 2 – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній. Двоє загиблих.

Лисичанськ – два нічних обстріли. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Донеччина: активні бойові дії по всьому фронту - Лиман, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка.

Вночі і зранку – постійні повітряні тривоги.

У Краматорську в результаті обстрілу 5 травня сильно пошкоджено 32 багатоповерхівки, поранено 25 людей. Крім житлових кварталів, армія рф активно атакує ракетами промислові об'єкти міста (обстріли вночі і під ранок).

Не припиняють росіяни й обстрілів Авдіївського коксохімічного заводу.

Також обстріляли селище Нью-Йорк, а з п’ятої ранку активізували обстріли Світлодарської громади. На даний час постраждалих цивільних немає. Деталі щодо руйнувань уточнюються.

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини.

Стабільно критична ситуація в окупованих селах.

Миколаївщина: в четвер після 16 години був приліт у Очакові на об'єкти інфраструктури. За попередніми даними постраждалих немає.

Ніч минула відносно спокійно минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.