Про ситуацію у Кременчуцькому районі, навмисні підпали та комендантську годину

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 1 074

Під час оголошення повітряної тривоги багато кременчужан та жителів інших територіальних громад прогулюються по вулицям і не ховаються в укриття, нехтуючи правилами безпеки. Останнього часу навіть увечері після початку дії комендантської години (22.00 – ред.) дехто продовжує перебувати на вулиці.

Про це на ранковому брифінгу сказав заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

- Така поведінка неприпустима. Нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги не можна. А тим більше не можна порушувати комендантську годину. Я звертаюся до голів ОТГ та правоохоронних органів з вимогою посилити контроль за дотриманням комендантської години. Нагадую, що в період воєнного стану є певні обмеження, якими не можна нехтувати в цілях безпеки громадян, - заявив Артем Даценко.

Він зазначив, що попри посилення обстрілів території України з боку російських військ ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною. Ворожих військ в регіоні немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства у районі за минулу добу не зафіксовано. Втім, сталися два підпали сухої рослинності - сухий очерет підпалили поблизу села Павлівка (вигоріло 5 га) та Герасимівка (вигоріло 2,5 га).

- Це були навмисні підпали, що є правопорушенням, та неприпустимими діями в умовах воєнного стану, адже на їх гасіння відволікаються сили ДСНС, - зазначив Артем Даценко.

За минулу добу резонансних злочинів чи випадків порушення громадського порядку у Кременчуцькому районі не було. Поліція зареєструвала 13 викликів, пов’язаною з неправомірною поведінкою осіб у нетверезому стані.

Вчора поліція затримала трьох п’яних водіїв за кермом. Поліцейські склали по даним фактам адмінпротоколи за статтею 130 КУАП, порушники будуть притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу, а їх автівки поставили на штрафмайданчик. Нагадаємо, що автомобілі таких правопорушників у період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

Артем Даценко повідомив, що окрім правопорушень, пов’язаних із пияцтвом, поліція зареєстрували 5 крадіжок, 2 правопорушення, пов’язане з наркотиками та одне шахрайство. За минулу добу також сталося два ДТП без постраждалих осіб.

За словами чиновника, у районі продовжуються весняно-польові роботи. Засіяно вже 45% площ, залишилось засіяти лише кукурудзу та сою.

- Працівники управлінь соцзахисту майже завершили роботу по взяттю на облік ВПО та призначенню допомоги внутрішньо переміщеним особам, які зареєструвалися на території району, - зазначив Артем Даценко.

Нагадаємо, цієї весни поліцейські Полтавщини склали близько 110 адміністративних протоколів за самовільне випалювання рослинності в населених пунктах області. Усі складені на правопорушників адміністративні матеріали направлені на розгляд адміністративним комісіям, за висновками яких по 27 протоколам вже прийняті рішення щодо накладення штрафних санкцій на порушників.

За випалювання рослинності (залежно від характеру правопорушення та його наслідків) передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність.

Так, відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності передбачений штраф:

для громадян від 3060 до 6 120 гривень;

для посадових осіб – від 15 300 до 17 тисяч гривень.

За знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення суд (відповідно до ст.245 ККУ) може призначити штраф від 85 тисяч до 153 тисяч гривень або до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

А за пожежу (навіть, через необережність), що призвела до загибелі людей, масового знищення тварин чи інших тяжких наслідків, Кримінальний закон передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.