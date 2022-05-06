Продуктові набори для переселенців на 6 травня (вміст)

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Зареєстрованим переселенцям видаватимуть один з трьох типів наборів

Сьогодні, 6 травня, у Кременчуці продовжать видавати продуктові набори для вимушених переселенців, повідомляє Кременчуцька міська рада. Це три типи наборів.

Набір 1: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 500 г, каша (в асортименті) - 500 г, консерва рибна - 170 г, ковбаски ( в асортименті) - 500 г, паштет - 250 г, консерва рибна – 2 шт по 84 г, томатна паста - 400 г, печиво - 125 г, буряк варений - 2 уп. по 500 г, хліб - 1 шт..

Набір 2: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 500 г, рис - 400 г, каша (в асортименті) - 500г, шинка - 340 г, консерва рибна - 170 г, ковбаски (в асортименті) - 500 г, паштет - 250 г, томатна паста - 400 г, печиво – 2 уп. по 125 г, буряк варений - 2 уп. по 500 г, хліб - 1 шт..

Набір 3: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони – 4 уп. по 250 г, рис - 1 кг. шинка - 340 г, ковбаски (в асортименті ) – 3 уп. по 75 г, ковбаски ( в асортименті) - 500 г, консерва рибна - 170 г, паштет - 250 г, цукор - 1 кг, мука - 1 кг, томатна паста - 200 г, печиво – 2 уп. по 125 г, сік - 2 уп. по 300 мл, буряк варений - 2 уп. по 500 г, хліб - 1 шт..

Зазначається, що на ранок 6 травня у Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання офіційно зареєстровані 21 тис 766 громадян із територій, де відбуваються бойові дії.

Щоб отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» - 0 800 33 22 21.

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