Окупанти обстрілюють центр Дніпра

Сьогодні, 20:56 Переглядів: 1 146

Окупанти сьогодні, близько 20.00 обстріляли місто Дніпро. Інформацію оприлюднив міський голова Борис Філатов. Він закликав залишатись в укриттях та чекати на офіційну інформацію військової адміністрації.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Дніпрі.

«Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги», - написав він.

Станом на 20.54 повітряна тривога оголошено по всій Україні, залишайтесь в укриттях.

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