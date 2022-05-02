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Будинок повністю знищений: до Запоріжжя дісталися евакуйовані мешканці Маріуполя

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 667

 

Журналіст з Кременчука опитав маріупольців, яким вдалося втрятуватися

До Запоріжжя евакуювали частину мешканців Маріуполя. Як людям вдалося виїхати розпитав журналіст з Кременчука Тарас Деркач. 

- Наталія вирвалася з Маріуполя! За допомоги волонтерів виїхала разом з мамою Діною Іванівною. Будинок Наталії повністю знищений.. З мамою прожила в підвалі у сина. Загиблих сусідів ховали у дворі. З 30 квітня на волонтерській автівці через рашистські блокпости добиралася з Маріуполя на вільну українську територію. Пережила пекло, добралася, доїхала, а далі до сестри в Рівне, - повідомив журналіст Центрального Громадського телебачення Тарас Деркач, який чекає на евакуйованих з Маріуполя та Азовсталі. 

- Микола Осадчук сьогодні очікує з Азовсталі свою маму, тата та сестру з шестимісячним немовлям. Їх вдалося вивезти з підземель на території заводу. Микола втратив з рідними зв'язок 2 березня і лише 29 квітня дізнався, що вони живі. Своїх рідних, які два місяці перебували в підземеллях Азовсталі, він впізнав на відео з автобуса, який вивозить людей. Чоловік не втримує сльози і щохвилини запитує, коли ж мама, тато та сестра з племінником будуть на українському евакопункті. Перших витягнутих з пекла Азовсталі українців вже везуть на підконтрольну Україні територію, - додав журналіст. 

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Тарас Деркач

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