На проспекті Свободи у Кременчуці автомобіль збив жінку

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Сьогодні вранці, 2 травня, на проспекті Свободи автомобіль наїхав на жінку. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Про це очевидці повідомляють у соцмережі Х Кременчуг.