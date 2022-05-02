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Надзвичайні новини

Минулими вихідними на Кременчуччині стався сплеск правопорушень, пов’язаних із пияцтвом

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 400

 

У районній військовій адміністрації це пов’язують з поминальними дням

Ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства у районі за минулі вихідні дні не зафіксовано. Втім, у суботу та неділю стався сплеск правопорушень, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв. Хоча резонансних правопорушень любителі випити не скоювали.

Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, у суботу громадяни 14 разів викликали поліцейських, щоб вгамувати осіб у нетверезому стані. Стільки ж викликів щодо п’яничок було зафіксовано й у неділю.

А от щодо п’яних за кермом, то суботній день став рекордним. Поліцейські на території Кременчуцького району затримали аж 10 нетверезих водіїв. У неділю таких було троє. По усім цим правопорушенням поліцейські склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП - порушники будуть притягнуті до відповідальності у вигляді великого штрафу, а їхні автівки поставили на штрафмайданчик. Нагадаємо, що автомобілі таких правопорушників у період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

Окрім правопорушень, пов’язаних із пияцтвом, поліція зареєстрували ще 4 випадки шахрайства та одну надзвичайну подію – самогубство. Віку собі вкоротив чоловік у селі Василівка Семенівської СТГ. По даному факту відкрите кримінальне провадження – проводиться перевірка обставин та причин самогубства.

- В цілому поминальні дні пройшли без резонансних правопорушень та надзвичайних подій. Абсолютна більшість громадян проявили свідомість і розуміння того, як треба себе вести в умовах воєнного стану. Нажаль не всі. Порушники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, - пояснив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він додав, що Свіштовське та й усі інші кладовища у районі відкриті для вільного відвідування у поминальні дні, які продовжуються на цьому тижні.

За словами очільника РВА, сьогодні у районі продовжується видача продовольчих наборів вимушеним переселенцям у двох пунктах видачі в Кременчуці та у Горішніх Плавнях. Гуманітарною допомогою за президентською програмою буть забезпечені усі ВПО, які зареєструвалися після 24 лютого. Крім того, сьогодні відкриваються нові пункти видачі ще у двох територіальних громадах району – в Омельницькій та Оболонській.

Олег Лєднік зауважив, що найближчими днями продовольчі набори отримають усі переселенці, що проживають в усіх 12 територіальних громадах району. Він навів цифри зростання кількості зареєстрованих ВПО за останні дні. Так минулого тижня їх було 37226, а станом на ранок 2 травня – вже 39698.

- І усі вони отримають гуманітарну допомогу. Тобто й ті, хто зараз зареєструються також отримають, - запевнив він.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: нетверезий водій Кременчуцький район ВПО переселенці допомога
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