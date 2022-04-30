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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Семеро мешканців Полтавщини вкрали 5 тис літрів дизпалива з тепловозів

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 685

 Вони зливали дизпаливо у каністри та викидали їх з тепловозу під час руху

Сімох мешканців Полтавщини підозрюють у розкраданні та привласненні близько 5 тисяч літрів дизельного палива, що належить локомотивному депо Лубенського району. 

Як повідомляє поліція області, слідчі та оперативники управління карного розшуку обласного Главку встановили понад десяток таких епізодів.

Так, правоохоронці з’ясували, що спільники непомітно зливали дизпаливо у каністри та викидали їх з тепловозу під час руху. Викрадене вантажили на ВАЗ, припаркований за межами одного з населених пунктів району, та перевозили до гаражів, аби потім продавати.

«Про підозру у вчиненні ряду злочинів повідомлено 7 мешканцям Полтавської області, серед яких є особи, наділені певною правомочністю щодо майна локомотивного депо. Четверо з них були затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже обрали запобіжні заходи: трьом – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 148 тисяч гривень кожному, одному – цілодобовий домашній арешт. Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим трьом фігурантам”, - заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

 

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (Привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) ККУ. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває. 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: крадіжка дизельне паливо
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