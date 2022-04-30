Спливає термін дії СOVID-сертифікатів у Дії, але з застосунку вони не зникнуть

Зберігають історію вакцинації
СOVID-сертифікати, в яких закінчився термін дії, будуть зберігатися в мобільному застосунку, повідомляє Мінцифри.
Так, раніше СOVID-сертифікати, у яких закінчився термін дії, зникали із застосунку. Тепер вони залишатимуться в Дії - але будуть недійсними.
«Таке оновлення ми створили для того, щоб вся історія вакцинації від СOVID-19 залишилася в смартфоні. Тепер люди, які евакуювалися в безпечніші регіони країни чи за кордон, можуть довести, що пройшли вакцинацію, або зробити бустерну дозу, якщо ще не робили», йдеться в повідомленні.
У Мінцифри нагадали, що COVID-сертифікати в Дії взаємовизнані з Європейським Союзом. Це означає, що таким сертифікатом можна вільно користуватися за кордоном.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер