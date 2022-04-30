Дітям-переселенцям 1 травня готують розваги - кременчужан просять долучитись

1 травня у «Джем-клубі» пройдуть заходи для дітей, потрібно трохи допомогти для закупівлі витратних матеріалів
У кременчуцькому «Джем-клубі» на завтра, 1 травня, запланували благодійну акцію для дітей-переселенців. У приміщенні клубу проведуть кілька розважальних заходів для 150 дітей із майстер-класами.
«Чудові Феї з кременчуцького «Джем-клубі» напланували дитячих розваг для діточок, які стали гостями нашого міста. Хтось тимчасово, а хтось стане вже мешканцем Кременчука.
1 травня в приміщенні клубу пройде одразу 4 розважальні заходи для 150 дітей з різноманітними майстер-класами, шоу мильних бульбашок, дискотекою та солодощами.
Звичайно ж, Феї працюють безкоштовно. Проте потрібно зовсім трошки нашої підтримки, щоб обігріти приміщення та ще трошки - на витратні матеріали», - повідомили організатори.
Долучайтесь до фей, ставайте благодійниками.
Заходи заплановані на 11.00, 14.00, 17.00 у «Джем-клубі» - цокольний поверх ДК Кредмаш
Номер картки головної Феї Лариси Разумнікової
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№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер