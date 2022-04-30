Дітям-переселенцям 1 травня готують розваги - кременчужан просять долучитись

У кременчуцькому «Джем-клубі» на завтра, 1 травня, запланували благодійну акцію для дітей-переселенців. У приміщенні клубу проведуть кілька розважальних заходів для 150 дітей із майстер-класами.

«Чудові Феї з кременчуцького «Джем-клубі» напланували дитячих розваг для діточок, які стали гостями нашого міста. Хтось тимчасово, а хтось стане вже мешканцем Кременчука.

1 травня в приміщенні клубу пройде одразу 4 розважальні заходи для 150 дітей з різноманітними майстер-класами, шоу мильних бульбашок, дискотекою та солодощами.

Звичайно ж, Феї працюють безкоштовно. Проте потрібно зовсім трошки нашої підтримки, щоб обігріти приміщення та ще трошки - на витратні матеріали», - повідомили організатори.