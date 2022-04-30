На Полтавщині минулої доби виявили 45 нових випадків COVID-19

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Минулої доби, 29 квітня, на Полтавщині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє Полтавська ОВА із посиланням на обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ. У той же час одужала 51 особа.

За їхніми даними, від початку карантину в області діагностовано 198 тис 129 випадків захворювання на коронавірус. 193 466 жителів області одужало, продовжують лікування 318 людей.

Померло від COVID-19 на Полтавщині 4 тис 345 людей.

Нагадаємо, 29 квітня у Кременчуці нових випадків не реєстрували. Одужало троє.