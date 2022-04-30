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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавському районі у ДТП загинув мотоцикліст

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 717

 Мотоцикл зіткнувся з трактором

Сьогодні, 30 квітня, близько 9:40, поблизу села Волошкове Опішнянської тергромади Полтавського району сталась смертельна ДТП.

За інформацією поліції Полтавщини, зіткнувся трактор Беларус під керуванням 24-річного місцевого чоловіка  з мотоциклом DORA, за кермом якого був 23-річний житель сусіднього села.

Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув.

Наразі поліція проводить слідчі дії, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 статті 286 - Порушення правил безпеки дорожнього руху,  якщо вони спричинили смерть потерпілого) ККУ.

Нагадаємо, 28 квітня у  ДТП в Кременчуці потрапив мотоцикліст - його госпіталізували.

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: ДТП мотоцикліст Полтавська область
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