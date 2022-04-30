У Полтавському районі у ДТП загинув мотоцикліст

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Сьогодні, 30 квітня, близько 9:40, поблизу села Волошкове Опішнянської тергромади Полтавського району сталась смертельна ДТП.

За інформацією поліції Полтавщини, зіткнувся трактор Беларус під керуванням 24-річного місцевого чоловіка з мотоциклом DORA, за кермом якого був 23-річний житель сусіднього села.

Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув.

Наразі поліція проводить слідчі дії, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 статті 286 - Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) ККУ.

Нагадаємо, 28 квітня у ДТП в Кременчуці потрапив мотоцикліст - його госпіталізували.