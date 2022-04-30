Минулої доби до кременчуцьких лікарень прибуло 35 постраждалих цивільних

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35 постраждалих від війни цивільних осіб прибули на лікування до лікарень міста, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у звіті за добу 29 квітня.

За його даними, загалом у медичних закладах нашого міста перебувають на лікуванні 56 таких осіб.

Зазначається, що вчора до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулося 37 осіб, усі були розселені. У Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на 30 квітня зареєстровано 20446 осіб.