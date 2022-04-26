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Кременчук, Фронтовые истории кременчужан

Кременчуцький воїн вдавав з себе мертвого і вбив двох росіян

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 1 359

 

Чоловік зізнався, що його захистив часник, який дала бабуся

Боєць з Кременчука Дмитро Третініченко з перших днів російсько-української війни пішов на захист рідної країни. Наразі військовий служить у 1 окремій танковій Сіверській бригаді. Після повномасштабного наступу рф кременчужанин захищав Чернігівський напрямок.

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Село Якубівка за 20 кілометрів від Чернігова. Воно нараховує лише три вулиці та кілька десятків жителів. Проте саме тут 15 березня зійшлися у бою підрозділи української розвідки та російських окупантів.


Дмитру Третініченко, бойцю 1-ї окремої танкової Сіверської бригади допоміг вижити амулет від бабусі. Який саме та як йому вдалося вдати із себе мертвого щоб вбити двох росіян. 

- Бабуся подивилася на мене і каже: «Синку, щось буде. Поклади часник в рукав», - сказав Дмитро.

Бабусиному амулету чоловік завдячує життям. Дмитро потрапив у бій в селі Якубівка, де на нього вийшла російська розвід група. Спочатку бій проходив на вулиці, а потім у дворах місцевих. Російський снайпер прицілив Дмитру у голову – куля пробила каску і вийшла.

- Чую все нормально – значить живий. Око при відкриваю, стежу лівим за ними, як вони виходять. Головне – не рухатись. Прикинувся, що я уже «все». Вони спокійно вже вишли – тіло лежить. Ну і тут їм не пощастило. Більше вже не ходять… Вийшли і я їх поклав обох. Одного й другого номера, - сказав Дмитро.

Потім до Дмитра прийшла підмога. Спочатку наш боєць був один, а потім кухар прибіг. Він і допоміг перезарядитись.

- Їх багатенько було проти мене одного, - додав Дмитро.

Військовий зізнався, що за день до бою бабуся передала йому оберіг – часник.

- Це було 15 числа, а 14 бабуся подивилась на мене і каже: «Синку, щось буде. Поклади часник у рукав». Ну я і поклав у рукав. І дійсно, часник цей врятував. Всю форму зрешетило, а до натільної білизни не дійшло. Рука і все ціле.

Часник врятував кременчуцького бійця Дмитра Третініченка від нечистої сили.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна Чернігів
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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