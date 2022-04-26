Кременчуцький воїн вдавав з себе мертвого і вбив двох росіян

Боєць з Кременчука Дмитро Третініченко з перших днів російсько-української війни пішов на захист рідної країни. Наразі військовий служить у 1 окремій танковій Сіверській бригаді. Після повномасштабного наступу рф кременчужанин захищав Чернігівський напрямок.
Село Якубівка за 20 кілометрів від Чернігова. Воно нараховує лише три вулиці та кілька десятків жителів. Проте саме тут 15 березня зійшлися у бою підрозділи української розвідки та російських окупантів.
Дмитру Третініченко, бойцю 1-ї окремої танкової Сіверської бригади допоміг вижити амулет від бабусі. Який саме та як йому вдалося вдати із себе мертвого щоб вбити двох росіян.
Бабусиному амулету чоловік завдячує життям. Дмитро потрапив у бій в селі Якубівка, де на нього вийшла російська розвід група. Спочатку бій проходив на вулиці, а потім у дворах місцевих. Російський снайпер прицілив Дмитру у голову – куля пробила каску і вийшла.
Потім до Дмитра прийшла підмога. Спочатку наш боєць був один, а потім кухар прибіг. Він і допоміг перезарядитись.
Військовий зізнався, що за день до бою бабуся передала йому оберіг – часник.
Часник врятував кременчуцького бійця Дмитра Третініченка від нечистої сили.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер