У центрі Кременчука потрійне ДТП

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 956

У Кременчуці на перехресті вулиць Троїцької та 29-го Вересня сталась ДТП. Про це повідомляють у соцмережах.

Зіткнулись три автівки. Інформації про постраждалих немає.