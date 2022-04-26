Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Українські військові відбили 6 атак росіян на Донбасі: оперативна інформація Генштабу на 62 добу повномасштабної війни

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 275

 Яка наразі ситуація на території України, де проходять бойові дії

Оперативна інформація станом на 6.00 26 квітня щодо російського вторгнення. Розпочалася 62 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському та Поліському напрямках стан, положення та характер дій противника суттєвих змін не зазнали. Ворог активних дій на зазначених напрямках не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено. У суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей ворог посилив охорону кордону та пунктів пропуску, проводить інженерне обладнання позицій. Російські окупанти в прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи.

На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Тривають бойові дії.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворогом здійснюється переміщення пунктів управління ближче до лінії бойового зіткнення.
Противник здійснює вогневий вплив по позиціях наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення, так:

  • на Сєверодонецькому напрямку противник веде бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне;
  • на Попаснянському напрямку намагається оволодіти Попасною, тривають бої;
  • на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії, успіху не має;
  • на Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка;
  • на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої.
Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

На Південнобузькому напрямку противник, по всій лінії зіткнення, здійснював поодинокі обстріли наших підрозділів. Фіксується розвідувальна активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області.

У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.

Підрозділи збройних сил російської федерації намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області. Зазнають втрат.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено десять повітряних цілей: три літаки, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх