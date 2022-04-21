На Львівщині демонтують «Вічний вогонь»

Сьогодні, 18:54 Переглядів: 347

У Дрогобичі прощаються із комуністичною символікою, у тому числі на Меморіалі слави, де горів вічний вогонь

У Дрогобичі на Львівщині почали демонтаж комуністичної символіки Меморіалу слави, більш відомого як «Вічний Вогонь» повідомив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

- У Чистий четвер у Дрогобичі відбулась символічна подія, яка вже вписалась у новітню історію міста та України загалом. Після тривалої бюрократичної тяганини Дрогобич очищується від елементів комуністичної символіки. Сьогодні проводяться роботи з демонтажу комуністичної символіки Меморіалу слави на перехресті вулиць Самбірської та Івана Франка, більш відомого як «Вічний Вогонь, - написав він.

Тарас Кучма зазначив, що юридична підготовка до демонтажу «Вічного вогню» тривала з літа минулого року - ще тоді у Дрогобичі було проведено громадські консультації та зібрано пропозиції від мешканців та громадських організацій міста.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці через російську агресію перейменували вулицю Маковського на вул. Єднання України. Також днями у нашому місті розпочали процес дерусифікації - мають намір перейменувати близько 70 вулиць.