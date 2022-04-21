На Львівщині демонтують «Вічний вогонь»

У Дрогобичі прощаються із комуністичною символікою, у тому числі на Меморіалі слави, де горів вічний вогонь
У Дрогобичі на Львівщині почали демонтаж комуністичної символіки Меморіалу слави, більш відомого як «Вічний Вогонь» повідомив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.
Тарас Кучма зазначив, що юридична підготовка до демонтажу «Вічного вогню» тривала з літа минулого року - ще тоді у Дрогобичі було проведено громадські консультації та зібрано пропозиції від мешканців та громадських організацій міста.
Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці через російську агресію перейменували вулицю Маковського на вул. Єднання України. Також днями у нашому місті розпочали процес дерусифікації - мають намір перейменувати близько 70 вулиць.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер