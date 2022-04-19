Які нові назви вулиць у Кременчуці з’являться після «дерусифікації»

Сьогодні, 19:23 Переглядів: 585

Пишіть у коментарях варіанти нових назв вулиць, які хочете побачити у нашому місті

Кременчук першим на Полтавщині розпочав процес «дерусифікації». Першою перейменували вулицю Маяковського на вулицю Єднання України. Попереду ще близько 70 вулиць. Питання наразі вивчають науковці та представники комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади.

Список вулиць, які підпадають під перейменування, та варіанти перейменування наразі не представлені для загалу. Проте ми пропонуємо читачам ТЪ подискутувати й запропонувати свої варіанти назв вулиць (видатних особистостей Кременчука/Полтавщини/України, на честь загиблих Героїв, з прив’язкою до місцевості…).

Список вулиць/провулків, які можуть перейменувати: Пушкіна, 1905 року, Бєлінського, Ватутіна, Багратіона, Баженова, Володарського, Гагаріна, Героїв Бреста, Маршала Говорова та Рокосовського, Гомельський, Грозненський, Декабристів, Добролюбова, Єгорова, Єсеніна, генерала Жадова, Родимцева, Ірінєєва та Корбишева, Ковпака, Краснопрудний, Кронштадська, Ломоносова, Лермонтова, Жданова, Менделєєва, Шишкіна, Можайська, Молодогвардійців, Некрасова, Новгородська, Павлова, Паризької комуни, Суворова, Трьох Космонавтів, Тургенєва, Чайковського, Челюскінців, Чехова, Чкалова, Кутузова, Чернишевського, Червоноградська, Кутузова, Першотравнева та інші.

Нагадаємо, що напередодні повномасштабного вторгнення росії, комісія з перейменування у Кременчуці розглядала дві вулиці генерала Карбишева та Марини Раскової. Проте тоді прийняли рішення чекати ініціативу місцевого населення, адже вулиці не потрапляли під декомунізацію.