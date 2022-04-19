Увага! Повітряна тривога! (відбій 2.04)

Сьогодні, 01:37 Переглядів: 157

У Кременчуці о 1.36 оголошена повітряна тривога. Всі в укриття!

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