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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці дітлахи та переселенці можуть безкоштовно займатися дзюдо

Сьогодні, 01:30 Переглядів: 81

 

Запрошуємо усіх до занять спортом

У Кременчуці проводять безкоштовні заняття із дзюдо як для містян, так і для тимчасово переміщених осіб. Відповідну тренерську роботу відновив віце-президент спортивного клубу «Кремень Дзюдо» Віталій Середа.

- У мирний час Віталій Середа тренував майбутніх чемпіонів, а від самого початку війни (повномасшабного наступу рф - ред.) разом з однодумцями долучився до волонтерства. Вони збирали та відвозили допомогу, надають прихисток переселенцям.

Щиро вдячний Віталію Середі та всьому колективу СК «Кремінь Дзюдо» за самовіддану роботу. З вашою допомогою ми обов’язково переможемо! - написав міський голова Кременчука Віталій Малецький. 

Зауважимо, майбутніх кременчуцьких чемпіонів Середа тренує більше 15 років. Наразі Віталій зізнається, що часом доводиться спати лише по дві години на добу, всі дуже втомлюються, але це не зупиняє ні його, ні його товаришів і колег. 

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: відео зі сторінки Віталія Малецького

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Теги: дзюдо війна
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