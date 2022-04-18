Чому українці залишаються в Україні попри війну (опитування, інфографіка)

Сьогодні, 21:38 Переглядів: 0

Кожен третій українець вважає, що залишати дім і рідних зараз - неправильно.

Покидати свій дім у такий час — неправильно, неприйнятно, така думка вийшла на перше місце серед причин залишатися у місці постійного проживання (39 %). Про це свідчать результати соціологічного дослідження Gradus Research на замовлення Київської школи економіки.

Другою за популярністю причиною лишитись в Україні стало небажання розлучатися з близькими - 35% респондентів заявили, що не виїхали за кордон, бо не хочуть покидати коханих, батьків чи родичів.

Також серед сімей, що лишилися в Україні, 24% не мають грошей для переїзду за кордон, а 22% – переїхали у достатньо безпечні місця в межах України.

Є і менш популярні причини:

18% респондентів вважають, що не зможуть адаптуватися до життя в іншій країні;

15% – не виїжджають через вікові або фізичні обмеження;

13% – не хочуть полишати тварин, а взяти з собою не можуть;

9% – бояться залишитися без роботи, якщо переїдуть за кордон;

8% – бояться мародерства.

При цьому серед усіх учасників дослідження 65% респондентів залишилися на місцях постійного проживання, а 22% – змінили своє місце проживання в межах України.

Водночас 6% опитаних наразі перебувають за кордоном.

Переважна більшість із них (76%) прагне повернутися в Україну за першої можливості.

Більше половини (53%) опитаних українців, які не їхали за кордон, заявили про намір залишатися на місці, навіть при загостренні ситуації.

16% – будуть переміщатися далі від епіцентру в межах України, і тільки 6% – їхати за кордон.

Водночас 8% заявили, що хотіли б переїхати при ескалації, але не мають такої можливості.

Опитування провели 12 квітня 2022 року на замовлення Київської школи економіки методом самозаповнення анкет у мобільному додатку. У ньому взяли участь 500 українців. Цільовою групою дослідження є чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, що проживають в містах з населенням понад 50 тисяч.

Нагадаємо, за даними ООН, станом на 30 березня кількість біженців з України перевищила 4 мільйони, з них приблизно 2 мільйони - діти. 2 млн біженців перебувають у Польщі.

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