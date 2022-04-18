Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У москві знайшли тіло ексвіцепрезидента Газпромбанку

Сьогодні, 22:13 Переглядів: 695

 Підозрюють, що чоловік убив дружину та доньку, після чого наклав на себе руки.

У російській столиці виявлено тіла колишнього віцепрезидента Газпромбанку - 51-річного Владислава Аваєва, а також його дружини та доньки, - повідомляється у ТГ-каналі ТАСС.

«У москві знайшли тіла колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва та членів його сім'ї. За однією з версій слідства, чоловік убив дружину та доньку, після чого наклав на себе руки», – йдеться в повідомленні.

Рашистське видання пише, що тіла топ-менеджера з вогнепальними пораненнями поліція виявила у квартирі на Університетському проспекті. Родичі викликали поліцію після того, як не змогли зв'язатися із сім'єю. Двері були зачинені зсередини, слідів злому та перебування у будинку інших осіб слідство не виявило. Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу зі статтею про вбивство двох і більше людей.

За даними Укрінформу, сьогодні помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки (1996-2000), перший заступник голови мзс, спецпредставник президента рф у країнах СНД 77-річний В'ячеслав Трубніков.

2
Автор: Ольга Мінчук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: газпромбанк
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх