У москві знайшли тіло ексвіцепрезидента Газпромбанку

Сьогодні, 22:13 Переглядів: 695

Підозрюють, що чоловік убив дружину та доньку, після чого наклав на себе руки.

У російській столиці виявлено тіла колишнього віцепрезидента Газпромбанку - 51-річного Владислава Аваєва, а також його дружини та доньки, - повідомляється у ТГ-каналі ТАСС.

«У москві знайшли тіла колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва та членів його сім'ї. За однією з версій слідства, чоловік убив дружину та доньку, після чого наклав на себе руки», – йдеться в повідомленні.

Рашистське видання пише, що тіла топ-менеджера з вогнепальними пораненнями поліція виявила у квартирі на Університетському проспекті. Родичі викликали поліцію після того, як не змогли зв'язатися із сім'єю. Двері були зачинені зсередини, слідів злому та перебування у будинку інших осіб слідство не виявило. Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу зі статтею про вбивство двох і більше людей.

За даними Укрінформу, сьогодні помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки (1996-2000), перший заступник голови мзс, спецпредставник президента рф у країнах СНД 77-річний В'ячеслав Трубніков.