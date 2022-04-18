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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На Кременчуччині буде створено 20 добровольчих формувань тероборони територіальних громад

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 1

 

Командирів добровольчих формувань призначать найближчими днями

Про це на брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Всього органи місцевого самоврядування у 12 територіальних громадах Кременчуцького району на посади командирів добровольчих формувань тероборони (ДФТГ) рекомендували 25 кандидатів.

- З них перевірку в СБУ та Національній поліції пройшли 20 кандидатів. Їхні документи направлені на затвердження Командувачу Сил територіальної оборони ЗСУ, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, у разі їх затвердження Командувачем почнеться створення добровольчих формувань. Саме Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ має затвердити граничну кількість добровольців у кожному з формувань територіальних громад.

Олег Лєднік розповів, що перевірка кандидатів проводилась за багатьма параметрами, зокрема й щодо їх психологічної та професійної готовності до посади командира ДФТГ.

- Перевіряли навіть на поліграфі. Мета зрозуміла – ми маємо бути впевненні у командирах ДФТГ, адже саме вони будуть добирати людей у свої формування, а цим людям держава вручить зброю, - пояснив начальник РВА.

За його словами, у кожній територіальній громаді району буде по одному добровольчому формуванню, а у великих громадах – більше. Зокрема у Кременчуці – 5-6, а у Горішніх Плавнях – 2-3.

Завдання, які будуть виконувати ці добровольчі формування, визначатимуть не голови територіальних громад, а військові, відповідальні за територіальну оборону району та регіону.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про основи національного спротиву», добровольче формування територіальної громади - воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади

Порядок утворення та діяльності добровольчих формувань територіальних громад визначається Положенням про добровольчі формування територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1449.

Добровольчі формування територіальних громад утворюються з урахуванням ресурсних та людських можливостей відповідних територіальних громад. Загальна кількість та місця розташування добровольчих формувань територіальних громад визначаються Командуванням Сил територіальної оборони ЗСУ за участю відповідних сільських, селищних, міських рад та затверджуються Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Відповідно до статті 23 Закону фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву здійснюються за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством України джерел.

Видатки на здійснення та забезпечення заходів з організації, підготовки, підтримання та ведення руху опору належать до таємних видатків Державного бюджету України, які виділяються Міністерству оборони України окремим напрямом на утримання Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Забезпечення добровольчих формувань територіальних громад індивідуальною штатною зброєю та боєприпасами до неї здійснюється в загальній системі забезпечення Збройних Сил України.

Забезпечення добровольчих формувань Сил територіальної оборони ЗСУ іншими видами озброєння і боєприпасами до них здійснюється за рішенням Головнокомандувача ЗСУ.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна територіальна оборона добровольче формування Кременчуцький район ЗСУ
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