Полтаваобленерго відновлює перевірку лічильників

Сьогодні, 22:09 Переглядів: 94

Полтаваобленерго повідомляє про повноцінне відновлення повірки лічильників, повідомляє АТ «Полтаваобленерго».

Мета - коректне визначення обсягу спожитої електроенергії по контрольному огляду лічильників електричної енергії у побутових та юридичних споживачів.

«У разі якщо виникають сумніви, чи дійсно до вашого помешкання завітав контролер ви можете попросити у відвідувача службове посвідчення. Всі співробітники нашого підприємства мають посвідчення працівника товариства», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт • год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт за год.