Відзавтра відновлюють рух автобусу Полтава-Суми

З 18 квітня поновлюється автобусний рейс Полтава - Суми, повідомляє Автовокзал Полтава.
Час відправлення з центрального автовокзалу Полтави - 07:50.
Маршрут руху автобуса:
Полтава
Котельва
Охтирка
Тростянець
Боромля
Суми
Довідки за телефоном:
(095) 228-0000
(096) 228-0000
(063) 228-0000
Додаткова інформація:
У касах центрального автовокзалу Полтави (з 7 до 19 години щодня)
Скориставшись нашим сайтом https://avtovokzal.pl.ua/
та мобільним застосунком: https://cutt.ly/ynhrw4a
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер