Відзавтра відновлюють рух автобусу Полтава-Суми

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 140

Автобус рухатиметься через Котельву, Охтирку, Тростянець, та Боромлю.

У касах центрального автовокзалу Полтави (з 7 до 19 години щодня)

Час відправлення з центрального автовокзалу Полтави - 07:50.

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