Будьте пильними: окупанти розсилають українцям комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України.
- Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Й хоча вони, як правило, є невдалими, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.
Так, цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ.
Використовують для листування популярні меседжери.
У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма.
Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.
Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу.
Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює!
Тож:
не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб
одразу видаляйте таке листування
дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті. Деталі – на сайті СБУ ssu.gov.ua/yak-podbaty-pro-kiberbezpeku
довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
Будьте пильними!
Разом переможемо!, - нагадує СБУ.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер