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Німеччина збільшила фінансування для потреб української армії до €2 млрд

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 197

 

Уряд Німеччини надасть кошти на підтримку ЗСУ

Влада Німеччини  суттєво збільшила надання військової допомоги для України через повномасштабну війну з рф. Про це написав у Twitter міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. 

Він повідомив, що у додатковому бюджеті передбачено збільшення фінансування на так звану допомогу для посилення безпеки до €2 млрд. 

Ці кошти принесуть велику користь Україні

Таку суму нададуть на прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца. Близько €400 млн передбачено для європейського фонду European Peace Facility, який закуповує зброю для українських військових.

Нагадаємо, москва лякає країни, які допомагають Україні зброєю - ті її посилають курсом однойменного корабля. МЗС рф направило ноту протесту всім країнам, які допомагають Україні зброєю, США та Німеччина вже відповіли росії.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна Німеччина допомога ЗСУ
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