Німеччина збільшила фінансування для потреб української армії до €2 млрд

Влада Німеччини суттєво збільшила надання військової допомоги для України через повномасштабну війну з рф. Про це написав у Twitter міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер.
Він повідомив, що у додатковому бюджеті передбачено збільшення фінансування на так звану допомогу для посилення безпеки до €2 млрд.
Ці кошти принесуть велику користь Україні
Таку суму нададуть на прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца. Близько €400 млн передбачено для європейського фонду European Peace Facility, який закуповує зброю для українських військових.
Нагадаємо, москва лякає країни, які допомагають Україні зброєю - ті її посилають курсом однойменного корабля. МЗС рф направило ноту протесту всім країнам, які допомагають Україні зброєю, США та Німеччина вже відповіли росії.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер