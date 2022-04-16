Окупанти визнали, що ведуть війну проти України задля її знищення, а не для «захисту Донбасу»

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 489

Війна з «колективним Заходом» і знищення «київського режиму»: росіяни вже не приховують справжні цілі

Окупаційна адміністрація Херсону намагається переконати місцеве населення, що злочини рф в Україні чиняться на благо людей, а «збройні сили рф не воюють з український народом». Начебто війна розпочалась через «західні плани» знищити російський та український народи. Саму війну називають «операцію з ліквідації антинародного київського режиму».

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У листівках, які поширюються в Херсоні окупантами, винними в російській агресії називають самих українців та обрану ними владу: «Горе, що спіткало вас – результат злочинної політики київського режиму».

Фактично такі дії російських пропагандистів є прямим визнання того, ця війна не має стосунку до міфічного «захисту Донбасу». Її мета – знищення української державності та окупація всієї України.

Окремо зазначено: «Не думайте, що це буде швидко та безболісно». Це твердження стає особливо актуальним, враховуючи що, згідно з даними супутникових знімків компанії Planet Lab, за час окупації на херсонському міському цвинтарі з’явились щонайменше 824 нові могили.

Українців закликають до колаборації з росіянами та попереджають про небезпеку наближатися до військових окупаційної армії. Також в листівці (навіть після викриття злочинів у Бучі та інших українських містах) стверджується, що «російська армія не воює з українськими солдатами та не обстрілює мирне населення».

У розвідці наголошують: сьогодні українські та міжнародні слідчі ретельно досліджують всі злочини, які чинять окупанти за прямими наказами російського керівництва. Всі вони будуть доказами для спецтрибуналу як над безпосередніми виконавцями, так і над владною верхівкою країни-окупанта.

Як інформує The Washington post з посиланням на Лондонський некомерційний Центр інформаційної стійкості за час окупації Херсону (з 28 лютого по 15 квітня) поблизу міста на одному з кладовищ викопали щонайменше 824 нові могили.

Місце поховання знаходиться на околиці міста, на схід від аеропорту. CIR спостерігає за рядом могил і кладовищ в окупованих Росією районах або районах, де поблизу знаходяться російські війська, сказав Бенджамін Стрік, директор з розслідувань.

- Страшно подумати про те, як гинули цивільні та що ще відбувається в цих районах, — сказав Стрік The Washington Post.

Херсон був окупований російськими військовими протягом першого тижня війни з Україною.



