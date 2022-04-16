москва лякає країни, які допомагають Україні зброєю - ті посилають її курсом однойменного корабля

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 30

МЗС рф направило ноту протесту всім країнам, які допомагають Україні зброєю, США та Німеччина вже відповіли

МЗС рф направило ноти протесту західним країнам, включаючи США, які постачають зброю Україні. Цю інформацію підтвердила офіційний представник МЗС рф Марія Захарова.

Раніше, The Washington Post зумів ознайомитися із текстом офіційної дипломатичної ноти, яку росія направила Сполученим Штатам.

В ноті говорилось, що постачання Києву озброєнь погіршує ситуацію в Україні і можуть призвести до «непередбачуваних наслідків».

Документ було направлено після того, як президент Байден схвалив розширення об'єму озброєнь, що поставляються Україні, пакет на $800 мільйонів, включаючи 155-мм гаубиці, безпілотники та бронетехніку, а також додаткові переносні зенітні та протитанкові засоби.

Документ під назвою «Про занепокоєння Росії у зв'язку з масованими постачаннями озброєння та військової техніки київському режиму», написаний російською мовою з наданим перекладом, було направлено до Держдепартаменту посольством росії у Вашингтоні.

У ньому росія звинуватила західні країни у порушенні «жорстких принципів» перекидання озброєнь у зони конфлікту та в ігноруванні «загрози потрапляння високоточної зброї до рук радикальних націоналістів, екстремістів та бандитських формувань в Україні».

Вашингтон вже відповів на застереження Москви щодо підтримки України.

- Ніщо не змусить нас відмовитись від обраної стратегії». У Сполучених Штатах наголосили також, що попереджали про масштабні поставки ще до початку спецоперації на Україні, - відповіли у Держдепі.

Офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс заявив, що позиція Сполучених Штатів щодо постачання озброєння Україні залишиться незмінною: країна продовжить нарощувати військову допомогу.

- Росія зробила низку заяв – приватних та публічних. Однак ніщо з цього не змусить нас відмовитись від стратегії, яку ми обрали, — сказав Прайс в ефірі телеканалу CNN.

Він відзначив ефективне використання зброї, яка передається Україні.

- Якщо йдеться про те, що Кремль припускає, що США та наші партнери по всьому світу надають мільярди доларів українцям для допомоги у сфері безпеки, надають саме те, що просять українці, і що українці дуже ефективно використовують усе це для відображення російської агресії, то так воно і є, — зазначив чиновник.

Кремль «не повинен дивуватися» підтримці Києва Вашингтоном з огляду на те, що адміністрація президента Джо Байдена анонсувала таку допомогу ще до початку російського вторгнення, підкреслив Прайс.

З Берліну також прозвучала відповідь на російські залякування.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн зазначає, що за міжнародним правом постачання важкого озброєння Україні не означатиме вступу у війну проти РФ. За його словами, Україна веде дозволену війну проти Росії.

- Якщо вони реалізують своє законне право на самооборону, підтримка їх постачанням зброї не може призвести до того, щоб стати учасником війни, - сказав Бушманн в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

Водночас міністр зазначив, що це не лише його особиста позиція, а й позиція федерального уряду Німеччини.