32 роки за кермом тролейбуса: історія кременчужанки, яка тримає свій фронт

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 157

Кожен з нас наближає перемогу

Кожен кременчужанин на робочому місці тримає свій фронт й наближає перемогу. Однією з таких є кременчужанка Ірина Кравець, яка вже 32 роки працює за кермом міського тролейбуса.



Автор: Альона Душенко Джерело відео: зі сторінки Віталія Малецького

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