32 роки за кермом тролейбуса: історія кременчужанки, яка тримає свій фронт
Сьогодні, 01:01
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Кожен з нас наближає перемогу
Кожен кременчужанин на робочому місці тримає свій фронт й наближає перемогу. Однією з таких є кременчужанка Ірина Кравець, яка вже 32 роки працює за кермом міського тролейбуса.
Автор: Альона Душенко
Джерело відео: зі сторінки Віталія Малецького
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