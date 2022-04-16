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Надзвичайні новини

Брат вбив брата на Полтавщини за 2 тисячі гривень

Сьогодні, 01:33 Переглядів: 90

 

Суд виніс вирок

За публічного обвинувачення Диканської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві рідного брата (ч. 1  ст. 115 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.

Наприкінці грудня минулого року 42-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за місцем свого проживання, скляною пляшкою не менше 4 разів вдарив по голові 49-річного брата (інваліда ІІ групи), спричинивши останньому тілесні ушкодження, несумісні із життям. 

Через фінансові борги старшого брата перед молодшим конфлікти у сім’ї відбувалися постійно. Остання сварка виникла через заборгованість у майже 2 тис. грн.

За скоєне Диканським районним судом зловмисника позбавлено волі на 7 років. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: вбивство Полтавщина
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