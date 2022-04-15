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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші, Україна, Світ

Українці знову зможуть купувати готівкову валюту

Сьогодні, 06:45 Переглядів: 409

Додатково Національний банк визначив особливості встановлення курсів готівкових валют

Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Як повідомила прес-служба регулятора, очікується, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій та відповідно зниженню ризиків для громадян.

- Водночас для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальним обсягом купівлі нею готівкової іноземної валюти та обсягом її продажу. Така різниця розраховуватиметься, починаючи з 13 квітня 2022 року, - йдеться в повідомленні.

Додатково Національний банк визначив особливості встановлення курсів готівкових валют для операцій уповноважених установ із клієнтами, зокрема, курс продажу готівкової валюти уповноваженими установами може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції.

Курс купівлі готівкової валюти уповноваженими установами не має бути нижчим за офіційний курс НБУ на день здійснення операції.

В НБУ звернули увагу, що продаж безготівкової валюти банками клієнтам – фізичним особам і надалі заборонений.

Крім того, з метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон, Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: гроші нацбанк курс валют
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