Українці знову зможуть купувати готівкову валюту

Додатково Національний банк визначив особливості встановлення курсів готівкових валют
Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.
Як повідомила прес-служба регулятора, очікується, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій та відповідно зниженню ризиків для громадян.
Додатково Національний банк визначив особливості встановлення курсів готівкових валют для операцій уповноважених установ із клієнтами, зокрема, курс продажу готівкової валюти уповноваженими установами може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції.
Курс купівлі готівкової валюти уповноваженими установами не має бути нижчим за офіційний курс НБУ на день здійснення операції.
В НБУ звернули увагу, що продаж безготівкової валюти банками клієнтам – фізичним особам і надалі заборонений.
Крім того, з метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон, Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер