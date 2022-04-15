До 40% виведених з України контрактників рф відмовляються повертатися на передову

Відмовники стають дедалі системнішим явищем
До 40% російських контрактників, які брали участь у військових діях в Україні та виведених на переформування, відмовляються повертатися на передову. Про це засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв сказав в ефірі «Настоящего времени».
За його словами, якщо солдат воював в Україні у складі батальйонної тактичної групи, яку вивели до росії та готують до повторного введення на територію України, а він відмовляється, то це вважається не дезертирством, а невиконанням наказу.
Він додав, що на різних прикладах видно, що всіх відмовників «лякають криміналом і тягають по військовим прокуратурам». Проте, згідно зі спостереженнями CIT, поки що нікого не вдалося засудити.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер