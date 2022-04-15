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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

До 40% виведених з України контрактників рф відмовляються повертатися на передову

Сьогодні, 07:21 Переглядів: 147

Відмовники стають дедалі системнішим явищем

До 40% російських контрактників, які брали участь у військових діях в Україні та виведених на переформування, відмовляються повертатися на передову. Про це засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв сказав в ефірі «Настоящего времени».

- Відмовники стають дедалі системнішим явищем. Вони є практично у кожному з'єднанні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20 до 40% контрактників, яких повернули з території України та готують до закидання знову, відмовляються йти в бій, - сказав Левієв.

За його словами, якщо солдат воював в Україні у складі батальйонної тактичної групи, яку вивели до росії та готують до повторного введення на територію України, а він відмовляється, то це вважається не дезертирством, а невиконанням наказу.

- Є кримінальна стаття за невиконання наказу – у тому випадку, якщо воно спричинило суттєву шкоду військовій службі, але це вже треба якось доводити, – зазначає засновник CIT.

Він додав, що на різних прикладах видно, що всіх відмовників «лякають криміналом і тягають по військовим прокуратурам». Проте, згідно зі спостереженнями CIT, поки що нікого не вдалося засудити.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна
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