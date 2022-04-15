Загарбники в Україні почуваються приреченими на смерть - СБУ

Сьогодні, 06:03 Переглядів: 80

Під натиском ЗСУ російські загарбники почуваються приреченими на смерть, при цьому дехто з них намагається позбутися награбованого в Україні. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

- Один із рашистів говорить своїй дружині, що дуже хоче вижити на війні в Україні. А оскільки бачить, що «кто много себе здесь чего взял ... там деньги, золото, короче ... или не выжили, или их ранили», вирішив позбутися награбованого. Та не знайшов нічого кращого, як просто роздати співслуживцям: «Короче, я все ... доллары и гривны раздал. Просто ходил ... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал, - йдеться у повідомленні.