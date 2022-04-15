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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У Чорнобилі окупанти вкрали з відділку радіоактивні речі, які поліція вилучила у сталкерів

Сьогодні, 05:19 Переглядів: 145

 

Пограбована дільниця розташована просто у Чорнобильській зоні

Під час втечі з Чорнобильської зони відчуження російські окупанти пограбували поліцейський відділок і забрали з собою радіоактивні предмети, які правоохоронці вилучали у сталкерів. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

- Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцейську дільницю прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян, - розповів міністр. - Вони зникли і ми розуміємо, що вони зараз десь знаходяться у посилках з Білорусі в сторону Росії. Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі «подарунки».
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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна ЧАЕС
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