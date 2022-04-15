Невзоров пояснив, чому Україні загрожують серйозні бої

Якби армія президента російської федерації Володимира Путіна переможно пройшла українською територією, такий жахливий марш тривав би.
Українська держава «прийняла цей моторошний удар путінізму» і вже змогла наполовину його відбити, розповів публіцист та ведучий Олександр Невзоров в інтерв'ю головному редактору видання Гордон Олесі Бацман.
На думку співбесідника, українській державі у майбутньому загрожують серйозні бої, оскільки очільник рф розуміє, що програне протистояння буде його кінцем, і тому «боротиметься за своє життя».
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер