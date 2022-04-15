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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Невзоров пояснив, чому Україні загрожують серйозні бої

Сьогодні, 04:42 Переглядів: 2

 

Українська держава взяла на себе удар, який було призначено європейцям, вважає ведучий

Якби армія президента російської федерації Володимира Путіна переможно пройшла українською територією, такий жахливий марш тривав би.

Українська держава «прийняла цей моторошний удар путінізму» і вже змогла наполовину його відбити, розповів публіцист та ведучий Олександр Невзоров в інтерв'ю головному редактору видання Гордон Олесі Бацман.

На думку співбесідника, українській державі у майбутньому загрожують серйозні бої, оскільки очільник рф розуміє, що програне протистояння буде його кінцем, і тому «боротиметься за своє життя».

- Я пояснюю європейцям на всіх їхніх телеканалах: друзі, зрозумійте, що зараз Україна взяла на себе удар, який було призначено вам. Якби було інакше і путінська армія, як ніж крізь масло, переможно пройшла б Україну, даремно ви думаєте, що вона зупинилася б у Польщі чи далі. Цей жахливий марш тривав би, - сказав ведучий.
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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна
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