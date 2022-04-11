У Кременчуцькому районі ситуація в цілому спокійна, але затримали пенсіонера з гранатами

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 660

Про ситуацію в районі на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької РВА

Очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що ситуація в районі цілком контрольована, ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства не зафіксовано.

Він наголосив, що Кременчуччина – це «друга лінія фронту», надійний тил нашої оборони і наразі у нас вирішуються завдання щодо запуску роботи підприємств та проведення посівної кампанії.

- Це наша відповідальність перед захисниками України, які нас боронять від ворога. Це питання фінансової стабільності держави і забезпечення потреб армії, - зазначив Олег Лєднік.

Він розповів про надзвичайну подію, яка трапилась у селі Рокитному. Був затриманий чоловік 60 років, який напідпитку роз’їжджав на велосипеді та погрожував односельцям гранатами.

- Пенсіонер був затриманий поліцейськими. У нього вилучили два предмети, схожі на гранати. Наразі проводиться досудове слідство, - пояснив очільник військової адміністрації.