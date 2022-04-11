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Кременчук, Надзвичайні новини

У неділю на Кременчуччині знову сплеск домашнього насильства, пов’язаного з пияцтвом

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 167

  

Очільник Кременчуцької РВА розповів про громадський порядок у районі за минулу добу

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів журналістам, що за минулу добу зафіксували 10 випадків домашнього насильства. Це не рекорд, адже минулої п’ятниці він наводив цифру у 18 викликів поліції для припинення домашнього насильства, та все ж значно більше, ніж зазвичай. Більшість таких порушень громадського порядку пов’язані із вживанням алкогольних напоїв.

- Більшість випадків домашнього насильства пов’язані із вживанням алкогольних напоїв. Треба працювати – проблем в країні вистачає, а не пиячити, - зауважив Олег Лєднік.

За його словами, за добу на території району затримали двох п’яних водіїв за кермом. Патрульна поліція склала щодо п’яниць адмінпротоколи по ст. 130 КУпАП, а їх автівки вилучила на штрафмайданчик. Нагадаємо, що в період воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть бути направлені на потреби ЗСУ.

- Якщо кількість правопорушень, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв, не зменшиться – ми розглянемо ситуацію на засіданні штабу оборони і приймемо додаткові обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, - заявив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Кременчуцький район нетверезий водій домашнє насильство
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