У неділю на Кременчуччині знову сплеск домашнього насильства, пов’язаного з пияцтвом

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповів журналістам, що за минулу добу зафіксували 10 випадків домашнього насильства. Це не рекорд, адже минулої п’ятниці він наводив цифру у 18 викликів поліції для припинення домашнього насильства, та все ж значно більше, ніж зазвичай. Більшість таких порушень громадського порядку пов’язані із вживанням алкогольних напоїв.
За його словами, за добу на території району затримали двох п’яних водіїв за кермом. Патрульна поліція склала щодо п’яниць адмінпротоколи по ст. 130 КУпАП, а їх автівки вилучила на штрафмайданчик. Нагадаємо, що в період воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть бути направлені на потреби ЗСУ.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер