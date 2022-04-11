На Рівненщині 70-річний пенсіонер поскаржився на військкомат, який не прийняв його в ЗСУ

На Рівненщині 70-річний пенсіонер поскаржився на військкомат, де його відмовилися брати до лав Збройних Сил України. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Мешканець Рівного зазначив, що спочатку звертався до поліції. Коли йому всюди відмовили, написав лист до начальника Рівненської ОВА з проханням видати зброю і відправити на фронт.
Також він розповів ще одну історію. Коли розпочалася війна, чоловік з міста Острога Рівненської області поїхав на Київщину допомагати одному з батальйонів. Одного дня на Ірпінь напали вороги. Він з ножем в руках ліквідував кількох російських солдатів. Коли заволодів вогнепальною зброєю одного із них, поклав ще надцять окупантів.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер