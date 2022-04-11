На Рівненщині 70-річний пенсіонер поскаржився на військкомат, який не прийняв його в ЗСУ

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 261

На Рівненщині 70-річний пенсіонер поскаржився на військкомат, де його відмовилися брати до лав Збройних Сил України. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Мешканець Рівного зазначив, що спочатку звертався до поліції. Коли йому всюди відмовили, написав лист до начальника Рівненської ОВА з проханням видати зброю і відправити на фронт.

Зрозуміло, що у зв’язку із його віком – наразі це неможливо. Але такі люди – приклад того, наскільки надійний тил на Рівненщині, - написав Віталій Коваль в телеграмі.

Також він розповів ще одну історію. Коли розпочалася війна, чоловік з міста Острога Рівненської області поїхав на Київщину допомагати одному з батальйонів. Одного дня на Ірпінь напали вороги. Він з ножем в руках ліквідував кількох російських солдатів. Коли заволодів вогнепальною зброєю одного із них, поклав ще надцять окупантів.

Таких, як «Острозький Рембо», десятки, сотні тисяч українців! Чи усвідомлював окупант, проти кого йде воювати? - риторично питає Коваль.