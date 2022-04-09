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Обмін полоненими: Україна повернула 26 людей

Сьогодні, 21:53 Переглядів: 180

 З них 12 військових, серед яких - жінка-офіцер.

Україна провела черговий обмін полоненими. Сьогодні вдалося повернути 26 наших людей. Про це повідомила повідомила віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей», -  написала Верещук. 

Нагадаємо, це вже третій обмін полоненими. 1 квітня 86 українських військовослужбовців звільнено в Запорізькій області в рамках обміну з рф. 24 березня відбувся перший обмін -  серед звільнених був прикордонник Роман Грибов - автор відомої фрази «Русский военный корабль, иди нахуй».

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: полонені
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