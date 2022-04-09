На Харківщину перекинули російських військових із Бєлгородської області

По території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку, - Генштаб ЗСУ.
Окупанти продовжують здійснювати часткове блокування Харкова. З метою нарощування угруповання військ з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох батальйонних тактичних груп противника. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу станом на 18.00 9 квітня.
За даними Генштабу, з метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківщини ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку.
У той же час основні зусилля окупант зосереджує на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм.
На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.
На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області. Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.
Також ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України. «Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури» , - зазначили у Генштабі.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер