На Харківщину перекинули російських військових із Бєлгородської області

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Окупанти продовжують здійснювати часткове блокування Харкова. З метою нарощування угруповання військ з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох батальйонних тактичних груп противника. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу станом на 18.00 9 квітня.

За даними Генштабу, з метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківщини ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку.

У той же час основні зусилля окупант зосереджує на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області. Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.

Також ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України. «Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури» , - зазначили у Генштабі.