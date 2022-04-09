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Україною поїхали поїзди з квітами на порожніх місцях - у пам'ять про загиблих у Краматорську

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

 9 квітня на місці № 52  Укрзалізниця залишає порожніми  в декількох поїздах по всій країні. Там лежать квіти.

Укрзалізниця у пам'ять про безвинно загиблих людей у Краматорську залишили порожніми місця в декількох поїздах по всій країні. Замість пасажирів, які могли б бути там, сьогодні на цих місцях поїхали квіти.

«Сьогодні, 9 квітня, в пам'ять загиблих у Краматорську Укрзалізниця залишає порожніми місця в декількох поїздах по всій країні. Замість пасажирів, які могли б бути там, сьогодні на цих місцях поїдуть квіти. 

Від Києва до Чернівців, Трускавця та Рахова, від Одеси до Львова, від Чернівців до Одеси та від Львова до Запоріжжя місця в поїздах під номером 52 будуть порожніми - несучи країною нашу тугу за безвинними жертвами російської агресії, за життями наших громадян, які були відібрані жорстоко та сплановано», повідомляє Укрзалізниця.

Жорстоке вбивство 52 цивільних громадян України російською ракетою на залізничному вокзалі в Краматорську не може бути забутим. 

Нагадаємо,  8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса Точка-У по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації. 

Кількість загиблих внаслідок удару росії по залізничному вокзалу Краматорська склала 52. 109 людей поранено.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Укрзалізниця
Теги: війна Укрзалізниця Краматорськ
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