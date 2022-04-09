Постраждалі внаслідок ракетного удару по Миргороду перебувають у задовільному стані, - Соломаха

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 412

Люди, що постраждали, внаслідок ракетного обстрілу по Миргороду, перебувають у задовільному стані. Їх життю нічого не загрожує. Про це повідомив міський голова Миргорода Сергій Соломаха.

«Трапилась подія вночі. Є офіційні версії, вони відповідають дійсності. Більше я нічого додати не зможу. Ті люди, які постраждали, перебувають у задовільному стані, їх життю нічого не загрожує», - сказав Соломаха.

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 квітня російські окупанти завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді - значні руйнування, постраждали двоє людей.

Минулого разу Миргород обстрілювали 2 квітня.