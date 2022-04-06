Російська пропаганда закликає вбивати українців, - Подоляк

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 408

В Офісі президента вважають, що пропаганда рф увійшла на сьогодні в найшаленішу й токсичнішу фазу.

Російська пропаганда увійшла на сьогодні в найшаленішу й токсичнішу фазу.

Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

«Відверта ненависть до України, наростання закликів убивати й убивати українців. Ключова теза – Україна має бути знищена під будь-яким приводом. Ключовим спікером несподівано став експрезидент Медведєв, який уже пішов далі та пропонує зробити росію від Лісабона до Владивостока. Непрямо поки що. Проте стара рожева мрія перших російських комуністів теж реінкарнувала...» - написав Подоляк.

За словами Подоляка, за цією медійною стратегією нагнітання та різким зростанням закликів до максимально руйнівної ескалації стоїть заступник керівника ап рф Олексій Громов, який є одним зі стовпів умовної «партії яструбів», автор негласної концепції «Україна – держава, якої не існує».

«І, до речі, багатьом російським телепропагандистам дуже подобається закликати до масового геноциду українців», - додав Подоляк.