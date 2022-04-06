Переселенців та кременчужан запрошують до занять триатлоном

Сьогодні, 03:03 Переглядів: 28

Адаптація дітей-переселенців через спорт у Кременчуці. Сергій Кірчик розповів, що зараз йде набір у секцію з триатлону. В зможете отримувати навички у бігу, плаванню та велоспорті.