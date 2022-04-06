Полтавський лікар в Антарктиді вакцинував полярників проти COVID-19

12 полярників майже рік працюють на станції «Академік Вернадський» і до виїзду не встигли вакцинуватися проти коронавірусної хвороби.
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі 4 квітня.
Українські полярники щепилися першою дозою вакцини Comirnaty (Pfizer). Її для учасників експедиції надало Міністерство охорони здоров'я України. Щеплював полярників лікар-анестезіолог Андрій Хитрий із Полтави, який бере участь у 26-й Українській антарктичній експедиції.
До Антарктиди флакони вакцини доставив криголам «Ноосфера», який прибув 30 березня. На судні вакцини зберігали в морозильній камері за температури -78 °C.
Зимівники виїхали до Антарктиди в березні 2021 року і не встигли щепитися, бо кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні тоді тільки починалася.
Найближчим часом полярники повертатимуться до України. За словами керівника експедиції Богдана Гаврилюка, вакцинація необхідна для захисту полярників, які тривалий час були ізольовані від зовнішніх контактів:
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер