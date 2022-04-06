Полтавський лікар в Антарктиді вакцинував полярників проти COVID-19

Сьогодні, 02:30 Переглядів: 34

12 полярників майже рік працюють на станції «Академік Вернадський» і до виїзду не встигли вакцинуватися проти коронавірусної хвороби.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі 4 квітня.

Українські полярники щепилися першою дозою вакцини Comirnaty (Pfizer). Її для учасників експедиції надало Міністерство охорони здоров'я України. Щеплював полярників лікар-анестезіолог Андрій Хитрий із Полтави, який бере участь у 26-й Українській антарктичній експедиції.

До Антарктиди флакони вакцини доставив криголам «Ноосфера», який прибув 30 березня. На судні вакцини зберігали в морозильній камері за температури -78 °C.

Зимівники виїхали до Антарктиди в березні 2021 року і не встигли щепитися, бо кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні тоді тільки починалася.

Найближчим часом полярники повертатимуться до України. За словами керівника експедиції Богдана Гаврилюка, вакцинація необхідна для захисту полярників, які тривалий час були ізольовані від зовнішніх контактів:

- Це дуже важливо для кожного зимівника, адже наша дорога в Україну проходить через пів світу, а після року в Антарктиді, без зовнішніх контактів, наш імунітет має значно меншу здатність протистояти вірусам.