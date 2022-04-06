95% українців вірять у перемогу України – соцопитування

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Більшість українців вірять у перемогу над російськими окупантами, переконані, що Україна стане членом Європейського Союзу, і вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 30-31 березня.

Так, 95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, проте упевненість у швидкій перемозі "за кілька тижнів" дещо зменшилась – з 47% до 35% опитаних. Натомість зросли позиції "кілька місяців" і "пів року – рік". При цьому 14% респондентів не змогли відповісти на це питання.

Крім того, за даними опитування, 78% вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Лише 11% респондентів дотримуються протилежної думки, ще 11% – не змогли оцінити. Загалом в усіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.

Водночас й надалі знижується рівень підтримки вступу України до НАТО. У перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, у перший тиждень підтримка зменшилась до 72%, а станом на кінець березня становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників. Водночас зростає підтримка вступу до ЄС. Нагадаємо, що в перші дні війни відбувся ріст з 68 до 86%, далі ріст продовжився і станом на кінець березня становить 91% – абсолютний рекорд за всі роки досліджень. При цьому більшість (56%) переконані, що Україна стане членом Євросоюзу за протягом одного-двох років, 23% – за п’ять років. За місяць дещо зменшилася кількість тих, хто вірить, що Україна приєднається до Європейського Союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до Союзу за п’ять років (з 13% до 23%).

В опитуванні взяли учать 1500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.