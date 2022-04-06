Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Допомога військовим

Кременчужани придбали машину для потреб військових

Сьогодні, 01:28 Переглядів: 32

 

Наближаємо разом перемогу!

Кременчуцька спільнота бігунів за підтримки небайдужих містян придбали автомобіль для потреб військових. Віталій Смірнов розповів, що фінансове питання закривали будучи в дорозі за автомобілем.

- Дякуємо всім, хто долучився. Філіжанкою кави, чи сумами побільше - для нашої перемоги це надважливо. Головне, що Ви не пройшли як випадковий глядач, і розділили з нами участь у вирішенні цього питання.

Зараз цей коник на СТО, потребує певних ремонтних робіт: замінити колодки, мастильні матеріали, затонувати скло ну і ще декілька питань. Хто бажає долучитися до ремонтних робіт - картка та сама, нижче продублюємо.

Тіки прошу, відривати від себе - не треба, можете - допоможіть, ні - просто подумки будьте з нами, з ЗСУ - і все буде добре.
А так - все супер, всім дякуємо!!! Наближаємо перемогу разом. 5168742730824715 - повідомив кременчужанин Віталій Смірнов. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: бігуни біг допомога військові автомобіль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх