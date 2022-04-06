Кременчужани придбали машину для потреб військових

Кременчуцька спільнота бігунів за підтримки небайдужих містян придбали автомобіль для потреб військових. Віталій Смірнов розповів, що фінансове питання закривали будучи в дорозі за автомобілем.

- Дякуємо всім, хто долучився. Філіжанкою кави, чи сумами побільше - для нашої перемоги це надважливо. Головне, що Ви не пройшли як випадковий глядач, і розділили з нами участь у вирішенні цього питання.

Зараз цей коник на СТО, потребує певних ремонтних робіт: замінити колодки, мастильні матеріали, затонувати скло ну і ще декілька питань. Хто бажає долучитися до ремонтних робіт - картка та сама, нижче продублюємо.

Тіки прошу, відривати від себе - не треба, можете - допоможіть, ні - просто подумки будьте з нами, з ЗСУ - і все буде добре.

А так - все супер, всім дякуємо!!! Наближаємо перемогу разом. 5168742730824715 - повідомив кременчужанин Віталій Смірнов.