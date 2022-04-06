14 відділів міграційної служби запрацювали на Полтавщини - де замовити біометричний паспорт

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Консультацію можна отримати за телефоном

Станом на 5 квітня у Полтавській області вже відновили роботу 14 підрозділів міграційної служби. Там громадяни можуть оформити біометричні документи - повідомили у Міграційній службі Полтавщини.

Наразі працюють такі територіальні підрозділи:

Київський, Шевченківський (Полтава),

Крюківський, Автозаводський (Кременчук),

Кобеляцький,

Миргородський,

Лубенський,

Хорольський,

Горішньоплавнівський,

Гребінківський,

Зіньківський,

Карлівський,

Пирятинський,

Шишацький.

Мешканці Подільського району Полтави можуть отримати послуги у Шевченківському відділі, Полтавського району у Київському відділі Полтави, а жителі Кременчуцького району – у Крюківському відділі Кременчука.

Отримати консультацію можна за телефоном: «гаряча» лінія ‒ (0532) 60-89-69.