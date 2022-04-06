14 відділів міграційної служби запрацювали на Полтавщини - де замовити біометричний паспорт

Станом на 5 квітня у Полтавській області вже відновили роботу 14 підрозділів міграційної служби. Там громадяни можуть оформити біометричні документи - повідомили у Міграційній службі Полтавщини.
Наразі працюють такі територіальні підрозділи:
Мешканці Подільського району Полтави можуть отримати послуги у Шевченківському відділі, Полтавського району у Київському відділі Полтави, а жителі Кременчуцького району – у Крюківському відділі Кременчука.
Отримати консультацію можна за телефоном: «гаряча» лінія ‒ (0532) 60-89-69.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер